Construction: l'Alliance syndicale dépose sa plainte de négociation de mauvaise foi

L'Alliance syndicale de la construction joint le geste à la parole: elle dépose une plainte pour négociation de mauvaise foi contre l'APCHQ.

Dans sa plainte pour manquement à l'obligation de négocier de bonne foi, l'Alliance syndicale reproche à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) d'avoir mené une «négociation de façade» sans volonté réelle de conclure une entente de principe avec elle pour renouveler la convention collective.

La plainte syndicale allègue aussi de l'ingérence et de l'entrave aux activités syndicales, parce que des entrepreneurs auraient offert à des travailleurs un salaire supérieur à celui prévu dans la convention collective, dans le but, selon elle, de les attirer et de faire échec à la grève.

Il appartiendra au Tribunal administratif du travail de trancher la question, après avoir entendu les parties.

La grève dans la construction résidentielle a débuté le 28 mai. Environ 60 000 des 200 000 membres de l'Alliance syndicale travaillent dans la construction résidentielle. Certains chantiers demeurent toutefois en activité et des salariés continuent de travailler, malgré la grève.

Les trois autres secteurs de l'industrie de la construction ont réussi à renouveler leur convention collective respective, et ce, avant même l'échéance du 30 avril, soit le génie civil/voirie, l'industriel et le commercial/institutionnel.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne