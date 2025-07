Taux directeur maintenu à 2,75 % malgré les incertitudes commerciales

Malgré un contexte économique mondial incertain, la Banque du Canada a annoncé ce mardi 29 juillet qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 2,75 %. Le taux d’escompte demeure à 3 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,70 %.

Dans son Rapport sur la politique monétaire de juillet, l’institution centrale indique avoir opté pour la prudence, alors que les tensions commerciales avec les États-Unis continuent de brouiller les perspectives économiques. Contrairement à l’habitude, le rapport ne présente pas de projections détaillées, mais explore plutôt trois scénarios d’évolution tarifaire : maintien, désescalade ou escalade des droits de douane.

Un commerce mondial résilient, mais sous pression

À l’échelle internationale, les répercussions des barrières tarifaires américaines commencent à se faire sentir. Si la croissance mondiale ralentit légèrement, elle reste relativement stable, portée par un marché de l’emploi robuste aux États-Unis, une reprise modeste en Europe et un rééquilibrage des exportations en Chine.

Économie canadienne : un deuxième trimestre à la baisse

Au pays, l’économie a montré des signes de résilience, mais les effets des droits de douane américains se sont fait ressentir. Après un premier trimestre 2025 marqué par une poussée des exportations anticipées, le PIB se serait contracté d’environ 1,5 % au deuxième trimestre, notamment en raison du ralentissement subséquent des exportations et de la baisse de la demande américaine.

Le taux de chômage a atteint 6,9 % en juin, tandis que la croissance salariale continue de se modérer. L'incertitude ambiante freine les dépenses des ménages et les investissements des entreprises.

L’inflation toujours sous surveillance

L’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC) s’est établie à 1,9 % en juin, en hausse légère. En excluant les taxes, elle atteignait 2,5 %, principalement en raison de la montée des prix des biens non énergétiques et du logement. Les hausses de coûts liées aux changements de fournisseurs et à la redirection des chaînes d’approvisionnement risquent de maintenir une pression sur les prix.

La prochaine annonce concernant le taux directeur est prévue pour le 17 septembre 2025.