Caroline Foldes-Busque

La SAAQ démet de ses fonctions sa patronne de l'informatique

durée 15h00
12 août 2025
Par La Presse Canadienne

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a renvoyé sa vice-présidente à l'expérience numérique, Caroline Foldes-Busque.

La société d'État a confirmé le départ de sa patronne de l'informatique, dont la nouvelle a d'abord été rapportée par La Presse mardi matin.

Dans un courriel transmis à La Presse Canadienne, la SAAQ a indiqué que Mme Foldes-Busque a été «démise de ses fonctions» et qu'elle sera remplacée par Luc LeBlanc.

«Dans le contexte actuel où la vice-présidence fait face à certaines difficultés et opportunités, il y a lieu de recourir à un gestionnaire pouvant faire face aux défis auxquels nous sommes et serons confrontés», a expliqué un porte-parole de l'organisation.

«C’est une occasion de renouveler notre approche. Ce changement s’inscrit dans une volonté de renforcer notre capacité à livrer des services fiables, modernes et sécuritaires», a-t-il ajouté.

Mme Foldes-Busque est la successeure de Karl Malenfant, qui a été au cœur du projet de la plateforme SAAQclic et dont le nom revient constamment aux audiences publiques de la Commission Gallant.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

