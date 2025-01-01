Nous joindre
Imposition d'un lock-out par le transporteur

Air Canada commence à annuler des vols en prévision de la grève des agents de bord

durée 09h00
14 août 2025
Par La Presse Canadienne

Certains vols d'Air Canada qui devaient décoller jeudi seront annulés, car la compagnie aérienne se prépare à la grève de ses agents de bord qui doit commencer samedi.

Le syndicat qui représente les quelque 10 000 agents de bord d'Air Canada compte déclencher une grève samedi, peu avant 1 heure. Le transporteur aérien imposera quant à lui un lock-out.

Dans ce contexte, Air Canada commencera à annuler des vols dès jeudi. D'autres annulations auront lieu vendredi, puis le service sera complètement interrompu samedi si un accord n'est pas conclu d'ici là.

L'entreprise précise que les clients dont les vols sont annulés auront droit à un remboursement complet. Les plus chanceux se verront offrir une place sur un vol d'une autre compagnie.

Les points en litige portent notamment sur le salaire des agents de bord et le travail non rémunéré lorsque les avions ne sont pas en vol.

Estimant qu'il «ne semble pas qu’une résolution soit envisageable dans un avenir proche», la compagnie aérienne demande à Ottawa d'ordonner un arbitrage exécutoire.

Le fédéral n'a pas indiqué s'il interviendrait dans le conflit. Mardi, la ministre fédérale de l'Emploi, Patty Hajdu, a appelé les deux parties «à rester à la table des négociations jusqu'à ce qu'un accord soit conclu».

Entreprise dans cette dépêche: (TSX: AC)

 

