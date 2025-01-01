Nous joindre
Filiale nord-américaine du fabricant de batteries

Northvolt: Québec récupère 200 millions $, mais encaisse toujours de lourdes pertes

durée 18h00
5 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement du Québec affirme avoir récupéré près de 200 millions $ sur son prêt accordé à la filiale nord-américaine du fabricant de batteries Northvolt.

L'argent provient de comptes bancaires appartenant à Northvolt, gelés après la faillite de sa société mère suédoise en mars.

Le Québec a annoncé cette semaine qu'il cesserait de financer le projet et tente maintenant de récupérer un prêt garanti de 240 millions $ qui a permis à Northvolt d'acquérir un terrain pour une usine de batteries en Montérégie.

Le gouvernement demande à la Cour supérieure du Québec de déclarer l'entreprise insolvable et d'autoriser une procédure de vente ou de reprise de possession du terrain.

Le Québec a déjà perdu un investissement de 270 millions $ dans la société mère et affirme que la dette sur le prêt s'élève maintenant à 260 millions $, intérêts compris.

Le projet de batteries a été présenté comme le plus important investissement privé de l'histoire du Québec, mais la construction de l'usine n'a jamais dépassé le stade préparatoire.

 

