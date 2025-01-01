Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

En baisse de 0,4 %

La SAQ rapporte un résultat net de 336,5 M$ au deuxième trimestre

durée 12h00
18 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La Société des alcools du Québec (SAQ) a annoncé jeudi un résultat net de 336,5 millions $ au deuxième trimestre de l'exercice financier 2025-2026, qui s’est terminé le 13 septembre.

Il s’agit d’une légère diminution de 1,3 million $ ou de 0,4 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les ventes totales en dollars ont enregistré une hausse de 0,4 % pour atteindre 950,3 millions $. Les ventes en volume se sont établies à 50,7 millions de litres, soit une diminution de 4 %.

Les ventes dans le réseau des succursales et centres spécialisés de la SAQ sont en augmentation de 14,3 millions $ ou de 1,6 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Elles reflètent une baisse des ventes en volume de 0,6 million de litres ou 1,3 %.

Les ventes auprès du réseau des grossistes et des épiciers sont en baisse de 10,7 millions $ ou de 14,8 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent et reflètent une diminution des ventes en volume de 1,5 million de litres ou de 20 %.

Les revenus gouvernementaux ont quant à eux atteint 624 millions $, en baisse de 8 millions $ comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les sommes redevables au Trésor québécois ont atteint 507 millions $ et celles destinées au gouvernement fédéral se sont chiffrées à 117 millions $.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Postes Canada «parfaitement préparée» pour l'afflux de courrier pendant les Fêtes

Publié hier à 9h00

Postes Canada «parfaitement préparée» pour l'afflux de courrier pendant les Fêtes

Postes Canada affirme être prête pour l'afflux de courrier des Fêtes et prévoit livrer lettres et colis à temps, après deux années de conflits sociaux. Le service postal a indiqué mardi que les volumes commerciaux «sont bien présents» et qu'il continue de «traiter et de livrer les nouveaux envois rapidement et en toute sécurité, tout en gérant ...

LIRE LA SUITE
Environ la moitié des succursales de la SQDC fermeront plus tard le week-end

Publié le 16 décembre 2025

Environ la moitié des succursales de la SQDC fermeront plus tard le week-end

Environ la moitié des succursales de la Société québécoise du cannabis (SQDC) auront des heures d'ouverture prolongées en début de soirée la fin de semaine à compter du 1er février. Ce sont 53 points de vente qui fermeront à 19h le samedi et à 18h le dimanche. L'horaire pour les jours de semaine demeure inchangé, les succursales cessant leurs ...

LIRE LA SUITE
Alerte: l'inflation s'est établie à 2,2 % au pays et à 3,0 % au Québec en novembre

Publié le 15 décembre 2025

Alerte: l'inflation s'est établie à 2,2 % au pays et à 3,0 % au Québec en novembre

L'inflation s'est établie à 2,2 % en novembre au pays, selon Statistique Canada, soit le même taux que celui enregistré en octobre. Au Québec, l'inflation a reculé à 3,0 % en novembre, après avoir été de 3,2 % en octobre. Plus de détails à venir.

LIRE LA SUITE