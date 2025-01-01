Ouvert ou fermé pour le jour de l'An?

Tout comme Noël, le jour de l'An apporte des modifications aux horaires des différents commerces ou services aux Québécois.

Pour vous éviter de mauvaises surprises, l'équipe de Néomédia vous a fait une liste des endroits concernés par ces changements.

Ouvert

- Les épiceries à petite surface peuvent garder leurs portes ouvertes selon leurs heures habituelles, mais peuvent également décider de ne pas ouvrir;

- Les dépanneurs peuvent également demeurer ouverts;

- Les transports en communs ont souvent des horaires réduits;

- Les pharmacies peuvent décider d'ouvrir selon leur horaire normal, mais plusieurs réduisent leurs heures.

- Les urgences des hôpitaux ne ferment jamais leurs portes;

- Les restaurants;

- Les stations d'essence;

- Les stations de ski

- Et les cinémas.

Fermé

- Les épiceries à grande surface retrouvent leur horaire habituel à partir du 2 janvier, mais la plupart ferment leurs portes plus tôt le 31 décembre;

- Les succursales de la SAQ Sélection, Classique, Signature et Dépôt ferment leurs portes le 31 décembre à 17h, tandis que les Express ferment à 19 h. Le 1er janvier , toutes les SAQ sont fermées jusqu'au 2 janvier à 13 h.

- Les CLSC sont fermés pour ce jour férié;

- Les caisses et les banques ne sont pas accessibles le 31 décembre et le 1er janvier;

- Les bureaux de Postes Canada n'offrent pas leurs services le 1er janvier;

- Et les centres commerciaux et la plupart des magasins sont contraints par la loi de fermer durant les jours fériés de Noël et du jour de l'An.

Il est fortement conseillé de s'informer avant de se déplacer pour éviter de se retrouver à se cogner le nez contre une porte barrée.