Les droits de douane pourraient être imposés la nuit prochaine, à moins d'un accord

Malgré le sursis accordé plus tôt cette semaine par Donald Trump, la menace tarifaire n'est pas écartée pour autant, alors qu'un nouveau moment crucial surviendra dans la nuit de vendredi à samedi.

En juillet, M. Trump avait annoncé qu'il imposerait de nouveaux droits de douane de 50 % sur un large éventail de produits canadiens.

Ces droits de douane devaient entrer en vigueur mercredi, juste après minuit, mais cette échéance a été repoussée à samedi 00 h 01 afin qu'Ottawa et Washington puissent poursuivre leurs négociations commerciales.

Mercredi, tant M. Trump que le premier ministre du Canada, Mark Carney, ont vanté une entente qui serait en voie d'être conclue, sur laquelle on sait toujours bien peu de choses.

Jeudi, le ministre canadien responsable des relations commerciales avec les États-Unis, Dominic LeBlanc, était à Washington dans l'espoir de finaliser les détails de ladite entente avec le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer.

Contrairement à d’autres droits de douane, ceux qui pourraient être imposés dès la nuit prochaine s'appliqueraient aux marchandises conformes à l'Accord Canada–États-Unis–Mexique.

Ces droits de douane s’appliqueraient à une grande variété de produits, allant des bâtons de hockey et du miel au béton et au contreplaqué, qui représentent une valeur d'environ 28 milliards $.

La Presse Canadienne