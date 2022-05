Deux premiers ateliers de maillages pour Montérégie Circulaire du Comité 21

Bonne nouvelle pour la transition vers une économie circulaire en Montérégie : les deux premiers ateliers de maillages du projet de symbiose industrielle Montérégie Circulaire du Comité 21 ont eu lieu les 29 et 31 mars dernier. Ce fut l’occasion pour les entreprises participantes de réseauter et de trouver des solutions locales à leurs enjeux de gestion des matières résiduelles et d’approvisionnement.



Coanimés par le Comité 21 et le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTEI), ces deux événements ont mobilisé des représentants de 28 entreprises, organismes et intervenants socioéconomiques locaux, provenant plus particulièrement de l’Agglomération de Longueuil et des MRC de Roussillon, de Beauharnois-Salaberry et de Vaudreuil-Soulanges.



Ces occasions de réseautage avaient pour objectif de créer des synergies d’affaires basées sur l’optimisation des ressources locales. Allant des matières résiduelles, résidus de production, équipements sous-utilisés, espaces d’entreposage aux compétences et expertises à partager, 61 synergies interentreprises potentielles ont déjà été identifiées parmi la centaine d’offres et de demandes partagées par les participants.



Autrement dit, dans 61 cas, l’offre d’une entreprise correspondait à la demande d’une autre. Ces résultats sont encore plus impressionnants lorsque l’on prend en compte le fait que 18 entreprises ont participé aux ateliers. Imaginez le nombre de synergies possibles dans une symbiose industrielle comportant plus d’une centaine d’entreprises participantes! C’est ce que compte faire le Comité 21 avec son objectif de 250 entreprises membres de Montérégie Circulaire d’ici 2024. Plus le réseau d’entreprises est grand, plus les synergies sont nombreuses, de même que leurs impacts positifs pour l’économie locale et l’environnement.



Par cette démarche, le Comité 21 et ses partenaires Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL), MRC Roussillon, MRC Beauharnois-Salaberry, Accès-Entreprise, MRC Vaudreuil-Soulanges, Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) souhaitent soutenir les organisations de la région dans leur démarche de développement durable de façon à optimiser leur productivité et à augmenter leur rentabilité tout en contribuant à la mise en place d’une démarche d’économie circulaire en Montérégie.



Rappelons que le projet Montérégie Circulaire du Comité 21, régions Centre et Ouest de la Montérégie, est rendu possible grâce au financement du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR). Les entreprises hors zones du DEL, de la MRC Roussillon, de la MRC Beauharnois-Salaberry et de la MRC de Vaudreuil-Soulanges peuvent bénéficier des avantages de l'adhésion à Montérégie Circulaire grâce au financement du Fonds Écoleader et d'autres partenaires régionaux. Informez-vous dès aujourd'hui.



Vous aimeriez faire partie de Montérégie Circulaire du Comité 21 ou participer à nos prochains ateliers de maillages? Écrivez-nous à l’adresse suivante: [email protected].

