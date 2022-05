Nintendo Switch Sports : bien des mouvements en s'amusant

En lançant le nouveau jeu Nintendo Switch Sports, j’ai retrouvé une ambiance connue sur un jeu analogue pour la Wii U. Chose certaine il faut avoir de la place et ne pas être trop proche de la télé, surtout pour une partie de soccer ou un match de badminton, car il faut parfois des mouvements amples et puissants par moment.

On trouve dans le menu les sports comme le soccer (1 à 2 joueurs), le volley-ball (1 à 4 joueurs), les quilles (1 à 4 joueurs), le tennis (1 à 4 joueurs), le badminton (1 à 2 joueurs) et le Chambara, un jeu d’épée (1 à 2 joueurs). Et l’on peut choisir de jouer avec un ami sur place, la compétition en ligne, ou seul contre la machine en choisissant l’un des trois niveaux de difficulté.

Alors on bouge!

Même au niveau normal, ça demande de l’énergie pour plusieurs sports, notamment là où il faut de l’agilité et un peu plus de force dans les mouvements.

Pour les quilles, par contre, c’est comme dans une salle normale où la précision demeure la valeur principale avec une ligne droite ou une bonne courbe pour plus d’effets en utilisant adéquatement les manettes, les contrôleurs Joy-Con.

Mais pour plus de compétition, il faut choisir la partie spéciale où apparaissent divers obstacles à éviter ou a contourner dans le pur esprit de Nintendo dans d’autres jeux. C’est amusant, mais parfois très difficile. On oublie les parties parfaites !

J’ai eu du plaisir à passer d’un sport à l’autre, sauf pour le soccer, car je n’avais pas assez de place pour les grands mouvements sans pouvoir maîtriser toutes les astuces du jeu. J’ai tenté d’imiter la sangle à la cuisse pour le Joy-Con comme je l’avais vu dans la bande-annonce, mais mon kit de velcro ne tenait pas la route pour les coups de pied. Ça prend une meilleure maîtrise en ayant la manette dans la main.

De l'énergie

Par contre, j’ai déployé plus d’énergie dans le Chambara pour mettre KO mes adversaires. Ça fait travailler des muscles qui ne servent pas aussi souvent que lorsqu’on tapote sur les touches d’un clavier d’ordinateur.

Volley-ball, tennis et badminton demandent aussi de l’énergie, une bonne agilité occulo-manuelle pour les smashes et d’autres coups d’éclat au bon moment. Après une heure de jeu, on peut noter une bonne dépense d’énergie que dans une aventure dans un jeu bien assis dans un fauteuil.

À l’automne, lors d’une mise à jour, Nintendo ajoutera un septième sport : le golf.

Il y a quelques années, j’ai vu dans une résidence pour personnes âgées (RPA) une thérapeute qui se servait de ces jeux sur la Wii U pour faire bouger les résidents. Elle confiait que cela améliorerait la coordination générale pour les résidents qui se prêtait au jeu. Je n’en doute même pas. Je crois bien que ça verra dans quelques RPA pour des exercices en s’amusant !

J’ai beaucoup aimé ce jeu. Pour imiter Bourcar Diouf : « Comme disait mon grand-père… ça fait sortir le jus de fainéant » de faire de l’exercice et de suer un peu !

Le jeu se vend 40 $ en téléchargement dans le Nintendo Store. La boîte en magasin se vend environ 60 $ incluant la courroie de jambe.

La bande annonce du jeu: https://youtu.be/_VTQM5yNMCs