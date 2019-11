Les Aventuriers Voyageurs invitent à découvrir le Chili et la Patagonie

L'organisme Les Aventuriers Voyageurs invitent au périple avec la présentation d’un nouveau film : "Chili & Patagonie: du désert aux glaciers". Une occasion de découvrir ce récit de voyage qui sera diffusé mercredi 20 novembre à 19h au Cinéma Capitol Saint-Jean.

Du haut des Andes, admirez les flamants pataugeant dans les marais salants. Promenez-vous dans le désert d’Atacama, le plus aride de la planète. Accrochez-vous fermement contre le vent omniprésent en Patagonie, grandiose chapelet de glaciers, de lacs et de villages. Santiago et la mythique ville de Valparaiso vous offriront des expériences colorées et contrastées, à la fois modernes et teintées de romantisme. Le Chili, c’est tout cela, mais aussi une foule de surprises que vous réservent Alain et Richard. La bande annonce est disponible.

Qui est le réalisateur?

Alain exerce comme psychologue-psychothérapeute en pratique privée à Montréal depuis plus de 45 ans. En parallèle, il a mené une carrière de journaliste-éditeur jusqu’à tout récemment. Épris de photographie et films de 8mm depuis son adolescence, sa passion pour la production vidéo s'est amplifiée avec l'avènement du numérique.

Pendant ses trois années d’études en France, il en a profité pour parcourir l’Europe, par la suite l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Sud. Sa contribution aux Aventuriers Voyageurs totalise à ce jour dix films : Éthiopie, Équateur/Galápagos, Sud de la France, Afrique du Sud, Turquie, Maroc, Pologne, Nouvelle-Zélande (Nord et Sud) et Singapour. Ses films à saveur documentaire reflètent ses intérêts humanitaires, sociaux et culturels qu'il teinte de nuances intimistes et humoristiques.

Afin d’assister à cet événement, rendez-vous dès maintenant à la billetterie de votre Cinéma ou sur le site des Aventuriers Voyageurs.