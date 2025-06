Alerte: Québec est ouvert à organiser des funérailles nationales pour Fiori

Le samedi 22 février dernier, la Brasserie Barabas située à Sainte-Barbe a accueilli plus de 300 passionnés de gastronomie et de plein air à l’occasion du Happening gourmand hivernal. Cet événement a mis à l’honneur les délices du terroir et les plaisirs de l’hiver. Pour cette première édition, les participants ont eu le plaisir de ...