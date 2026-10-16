Le dernier spectacle aérien des Snowbirds sera diffusé en direct, vendredi

L’équipe de voltige aérienne des Forces armées canadiennes, les Snowbirds, donnera son dernier spectacle avant la mise au rencart de ses avions à réaction Tutor vendredi à Moose Jaw, en Saskatchewan.

L’Aviation royale canadienne diffusera cette dernière représentation de la saison des Snowbirds en direct sur sa page Facebook à 14 heures (heure de l'Est).

Il s'agira du dernier spectacle des Snowbirds mettant en vedette les appareils CT-114 Tutor, mais ces derniers pourront aussi être vus avant le match de la Coupe Grey de la Ligue canadienne de football, à Calgary, le 15 novembre.

C'est après ce survol que les CT-114 Tutor seront envoyés à la base aérienne de Trenton, en Ontario, pour y être mis au rebut.

Le capitaine Philip Rochon, officier des affaires publiques des Snowbirds, a expliqué qu'il s'agit d'une période douce-amère pour les pilotes, qui font leurs adieux aux avions que l'équipe a pilotés pendant 55 ans.

«C’est comme dire au revoir à un bon ami», a-t-il souligné.

Selon M. Rochon, les Snowbirds ont reçu une vague de soutien tout au long de l’été de la part de Canadiens, qui ont partagé leurs souvenirs de spectacles passés et de leurs rencontres avec ce «symbole emblématique du Canada».

Parallèlement, les Snowbirds doivent se tourner vers l'avenir.

En mai, le ministre de la Défense nationale, David McGuinty, a annoncé que les Tutor seraient progressivement remplacés par des PC-21 Pilatus de fabrication suisse. Au Canada, ils sont appelés CT-157 Siskin II.

L’Aviation royale canadienne fait également l’acquisition de ces mêmes appareils pour la formation de ses pilotes.

Si les Snowbirds ont été créés en 1971, l’armée de l’air canadienne s’est dotée des appareils Tutor dès 1963.

Les Snowbirds feront une pause de plusieurs années jusqu’à ce que les appareils de remplacement soient livrés et que l’équipe puisse s’entraîner sur ces nouveaux avions. Cela pourrait prendre jusqu’au début des années 2030, mais aucun échéancier précis n’a été fixé.

La décision de mettre les activités des Snowbirds sur pause a dû être prise en raison de problèmes lors des mises à niveau des moteurs et des systèmes d’évacuation des Tutor, notamment l’obsolescence de certaines pièces.

Initialement, le plan était de permettre aux appareils Tutor de rester en service jusqu’en 2030.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne