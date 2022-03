Centraide lance le Projet Réussite Jeunesse

Lors de la 19e édition des Journées de la persévérance scolaire, les Centraide du Québec ont lancé le Projet Réussite Jeunesse grâce au soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon. Ce projet permettra d’appuyer financièrement des actions communautaires pour maintenir la motivation et la persévérance scolaire, ainsi que développer l’estime de soi de jeunes en difficulté.

Pilotée par Centraide, cette initiative permettra de verser plus de 550 000 $ dès cette année à des organismes communautaires et projets à travers la province. Travail de milieu, aide aux devoirs et activités pédagogiques, ateliers pour briser l’isolement des jeunes et réduire leur stress seront entre autres offerts grâce à ce financement.

L’accroissement des besoins des jeunes avec la pandémie et le manque de ressources humaines et financières dans le milieu communautaire ont mené à la création de ce nouveau projet. Il permettra aux organismes d’offrir davantage de soutien aux élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage, des enjeux de santé mentale ou de décrochage scolaire, et de travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs qui œuvrent à leur réussite et leur bien-être.

Le projet vise notamment à rejoindre des jeunes vulnérables, notamment sur le plan financier. Le taux de décrochage scolaire au Québec est d’ailleurs deux fois plus élevé en milieu défavorisé. Dans certains quartiers, près de 40 % des jeunes quittent le secondaire sans diplôme.

La COVID-19 chez les jeunes

La COVID-19 a également frappé durement les adolescents et a généré de la détresse psychologique, particulièrement chez les jeunes du deuxième cycle du secondaire. Selon un sondage, 45 % des jeunes de cette tranche d’âge rapportent des symptômes d’anxiété modérés à graves. De plus, les étudiants qui présentaient déjà des facteurs de vulnérabilité se sont moins bien adaptés aux contraintes scolaires dues à la pandémie.

La fermeture des écoles a entraîné des perturbations pour les élèves, ainsi que des périodes prolongées d’isolement et de solitude. Ces changements ont affecté négativement leurs apprentissages et leur santé mentale. Le Projet Réussite Jeunesse continuera de renforcer l’action des organismes pour répondre aux besoins actuels et émergents », souligne Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal.

« L’initiative lancée aujourd’hui, et que nous souhaitons inscrite sur plusieurs années, fait suite au partenariat établi avec les Centraide du Québec pour soutenir les jeunes isolés et marginalisés dans le cadre de leur fonds d’urgence 2020. Par notre soutien, nous voulons permettre aux organismes de maintenir, consolider ou développer des projets et des collaborations pour contrer les effets de la pandémie, réduire les inégalités et contribuer au développement du plein potentiel des jeunes », ajoute Patricia Rossi, vice-présidente, Partenariats de la Fondation Lucie et André Chagnon.