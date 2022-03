La Fondation du Cégep célèbre la réussite de 90 étudiants en remettant 41 000 $ en bourses

Le 22 mars dernier, la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, en étroite collaboration avec une vingtaine de partenaires, a tenu trois cérémonies de remise de bourses afin de souligner le parcours exceptionnel de certains de ses étudiants.

Pour l’occasion, 91 bourses d’excellence et d’engagement aux études ont été décernées parmi trois grands regroupements de programmes : les préuniversitaires, les métiers en santé, services sociaux et enfance et les métiers techniques. Celles-ci visaient tant les étudiant.es des programmes menant vers un diplôme d’études collégiales (DEC) que ceux menant à une attestation d’études collégiales (AEC).

Sélectionnés soigneusement par les comités d’enseignants des différents départements, l’ensemble des candidats répondaient à une liste de critères bien précis.

« Si les bourses d’excellence tendent à reconnaître la réussite académique exceptionnelle de certains de nos étudiants, les bourses d’engagement, quant à elles, soulignent les qualités remarquables et l’implication des autres. L’assiduité, la motivation, la participation et la capacité à chercher du soutien font parties des critères qualitatifs des bourses d’engagement de la Fondation. Comme ces bourses sont octroyées par le personnel enseignant, elles ont le pouvoir de surprendre les récipiendaires et de rendre un bel hommage au travail que les étudiant.es ont accompli jusqu’ici pour façonner leur avenir. », explique madame Isabelle Prud’homme, directrice générale de la Fondation de Cégep.

Parmi les généreux donateurs, soulignons l’apport exceptionnel de monsieur Louis Lemieux, député provincial du comté de Saint-Jean, qui a fait don de 18 500 $ en bourses, la majorité d’engagement aux études. La Fondation tient aussi à remercier les Caisses Desjardins de la région, l’Association des parents et l’Association générale étudiante (AGECSJR) ainsi que leurs administrateurs pour leur constant appui.

Une récompense qui fait du bien

« Je me suis senti très fier lors de l'obtention des bourses d'engagement aux études et d'excellence scolaire. J'ai constaté que mes efforts payent à long terme et ça m'a apporté une augmentation de confiance personnelle. J'ai désormais la certitude que je serai à la hauteur dans mes études à venir. L'aide financière que la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu m'a apportée m'aidera beaucoup à poursuivre mon parcours scolaire en Sciences de l'environnement et j'espère pouvoir y décrocher un emploi qui me passionne. »

- Rémi Mercier, finissant en Sciences de la nature et lauréat d'une bourse d'excellence et d'une bourse d'engagement aux études.

