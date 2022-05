Compétition RobotFly : une deuxième position pour l’équipe du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Le 7 avril dernier se déroulait le volet mondial de la compétition RobotFly à Cluse, en France. Plusieurs pays de l’Union européenne y étaient représentés, ainsi que l’équipe du Canada, composée des gagnant.es de la finale nationale canadienne 2021-2022.

RobotFly se veut une compétition technologique, dans le domaine de l’automatisation des procédés industriels. La programmation et la prise en main de robots collaboratifs ainsi que l’utilisation de lunettes à réalité augmentée font partie des épreuves de cette compétition. Le but est de stimuler les étudiant.es et les enseignant.es par un défi pédagogique dans un cadre d’application et de mise en œuvre industrielle réaliste et concret, le tout dans un esprit ludique.

Fière de sa deuxième place à la compétition canadienne RobotFly, l’équipe, qui a représenté le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu à la finale mondiale, était composée de Guillaume Falardeau, Loïc Legault et Pier-Olivier Tarte, étudiants en Techniques de génie mécanique, et fut accompagnée par Patrick Frigault, enseignant au Département de génie mécanique.

Pier-Olivier Tarte, capitaine de l’équipe, ainsi que deux représentants de la France, ont formé l’équipe qui a pour sa part remporté la deuxième place de cette prestigieuse compétition. Notons que pour la finale, les participants, de façon individuelle, étaient jumelés à des représentants de plusieurs pays, et ce, afin de favoriser les échanges internationaux.