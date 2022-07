Alloprof revient en force cet été

Les vacances scolaires battent leur plein pour la plupart des élèves, mais le mois de juillet rime toutefois avec cours d’été et préparation aux examens de reprise pour des milliers de jeunes du Québec.

Afin de venir en aide à ces élèves qui ont vécu un ou des échecs scolaires en cours d’année, Alloprof déploiera une offensive estivale du 11 au 31 juillet en offrant un maximum de ressources et d’outils pour un plus haut taux de réussite.

Au programme : des tournées dans les classes, du soutien personnalisé avec des profs, de l’aide sept jours sur sept sur la Zone d’entraide et l’accès à des milliers d’outils de pratique et de révision en ligne.

Réussir malgré les inquiétudes

De nombreux enseignants, parents et élèves ont exprimé ces derniers mois leur inquiétude par rapport à l’impact de la covid sur le rythme d’apprentissage attendu.

« La bonne nouvelle, c’est que les épreuves ministérielles ont tenu compte des possibles retards engendrés par la pandémie et se concentrent sur les apprentissages prioritaires, en plus de ne compter que pour 10 % ou 20 % de la note finale de l’élève », résume Annie Harvey, chroniqueuse chez Alloprof. Malgré tout, des milliers de jeunes risquent de retrouver les bancs d’école dans les prochaines semaines. Dans les années précédant la pandémie, environ 20 000 jeunes étaient concernés par les examens de reprise d’été au Québec.

L’ultime mission : préserver la motivation

Il est ardu de garder les élèves motivés à la suite d’un échec, surtout quand ils doivent consacrer une partie de leur été à de l’étude et à des cours supplémentaires. C’est pourquoi l’équipe d’animation d’Alloprof se déplacera dans certaines écoles offrant des cours d’été dans les prochains jours pour encourager les jeunes et pour leur présenter les meilleurs outils d’Alloprof selon leur niveau et leurs besoins.

« Notre mission première est d’aider les élèves en difficulté. Ces tournées dans les écoles permettent justement de rencontrer directement les jeunes, de créer un contact humain, et cela fait réellement une différence dans leur parcours. Il y a une certaine gêne qui peut être associée à des difficultés scolaires. On en profite pour nourrir leur confiance, les outiller et peut-être même leur redonner le sourire », lance Mme Harvey.

Des outils et des services pour surmonter les défis

Selon les questions reçues et les ressources d’Alloprof consultées ces dernières années, ce sont surtout les mathématiques et les sciences qui posent problème aux élèves durant les cours d’été.

Cela dit, quelle que soit la matière, l’équipe d’enseignants d’Alloprof répondra aux questions des élèves par clavardage, texto ou téléphone du lundi au jeudi de 17 h à 20 h et les dimanches de 13 h à 17 h, selon son horaire habituel.

La Zone d’entraide reste aussi offerte sept jours sur sept pour donner des explications validées par une équipe professionnelle. Les jeunes peuvent également profiter des milliers de ressources en ligne comme les MiniRécups, les CyberRévisions, les exercices ou les fiches pour les débloquer dans une matière.

Prévenir la glissade de l’été

Alloprof incite les jeunes à se reposer et à bien profiter de l’été, surtout après les chamboulements des deux dernières années scolaires. Pour les parents qui souhaiteraient profiter de l’été pour s’amuser tout en consolidant certains apprentissages, Alloprof propose plusieurs activités pour prévenir la glissade de l’été, pour un retour à l’école en pleine confiance en septembre prochain.