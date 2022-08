Le réseau collégial s'apprête à vivre une rentrée marquée par le manque de personnel

À une semaine de la rentrée, la CSQ s'inquiète de voir certains cégeps incapables d'offrir certains services et même certains cours faute de personnel.

La CSQ et ses syndicats affiliés du réseau collégial demande à Québec de bonifier les conditions de travail du personnel des cégeps afin de contrer une pénurie de personnel qui commence à affecter la mission éducative des établissements du réseau.

Les dirigeants de la centrale et de ses trois fédérations représentant les enseignants, les professionnels et le personnel de soutien du secteur collégial, ont rencontré les médias, lundi à Montréal, afin de faire part de leurs inquiétudes.

L'attractivité du secteur privé ou même du secteur public entraîne un manque d'enseignants notamment en technique en informatique, en technologie de l'électronique industrielle, soins infirmiers et technique en pharmacie.

Dans certains collèges, plusieurs charges de cours ne sont toujours pas distribuées à des enseignants parce qu'il n'y a pas d'enseignants pour les assumer.

De plus, les dirigeants syndicaux soulignent que les étudiants qui sortent de deux années de pandémie avec des modes d'enseignement à distance, hybrides ou autres méthodes atypiques sont mal préparés pour assumer ce qu'ils appellent «le métier d'étudiant» et nécessitent des mises à niveau qui représentent une charge additionnelle pour le personnel.

Aussi, le manque de professionnels tels que des conseillers pédagogiques ou des psychologues, déjà criant avant la pandémie, s'est aggravé.

On ne se surprendra pas d'entendre ces récriminations à l'approche de négociations pour le renouvellement des conventions collectives dans le secteur. La CSQ et ses fédérations réclament du gouvernement qu'il bonifie les conditions de travail et les salaires de leurs membres afin de créer une réelle attractivité et une rétention du personnel.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne