Un peu plus de 1 200 véhicules en inspection

Le retrait préventif des autobus scolaires de Lion entraîne des «bris de services»

durée 09h00
12 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Plusieurs centres de services scolaires sont forcés d'annuler des circuits d'autobus, vendredi, en raison du retrait préventif des autobus de Lion Électrique de la circulation.

Le gouvernement Legault a annoncé jeudi soir que les quelque 1200 autobus scolaires de Lion qui circulent sur les routes du Québec seront à l'arrêt le temps de procéder à des inspections.

Cette décision a été prise à la suite d'un incendie survenu mardi à Montréal, lors duquel un autobus électrique de Lion a pris feu. Quelques enfants et un chauffeur se trouvaient à l'intérieur, mais ils n'ont pas été blessés.

Privés de plusieurs véhicules à la dernière minute, certains centres de services scolaires n'ont d'autre choix que d'annuler des circuits d'autobus vendredi.

Le Centre de services scolaire de Montréal a notamment prévenu que «le transport scolaire par autobus sera perturbé pour une durée indéterminée».

Il a demandé aux parents de surveiller les messages concernant le transport de leurs enfants, de ne pas les laisser partir seuls à l'arrêt d'autobus et de prévoir des solutions de rechange au besoin.

«La sécurité des élèves demeure notre priorité. Nous demeurons en lien constant avec nos transporteurs et les autorités compétentes afin d’assurer un service fiable et sécuritaire», a écrit le centre de services scolaire dans son avis aux parents.

La Commission scolaire English Montréal a pour sa part dû annuler plus de 70 circuits qui sont habituellement desservis par les autobus électriques de Lion.

De son côté, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke a dû annuler complètement le transport scolaire pour la journée de vendredi, puisque les autobus de Lion représentent «une grande partie» de sa flotte.

L’étoile de Lion a rapidement pâli au cours des derniers mois.

Après avoir demandé la protection contre ses créanciers en décembre, l'entreprise de Saint-Jérôme a été acquise par un groupe d'investisseurs en mai avec l'intention de se concentrer exclusivement sur les autobus scolaires électriques.

En juillet, le constructeur a annoncé qu'il n'honorera plus les garanties sur ses autobus scolaires vendus aux États-Unis, laissant en plan ses clients du sud de la frontière.

Certains clients de Lion aux États-Unis et ailleurs au Canada ont fait état de problèmes avec les autobus qu'ils ont achetés auprès de l'entreprise québécoise.

 

