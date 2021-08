Le MAMH veut informer les candidats aux élections municipales

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation invite la population à participer à l’une des séances d’information virtuelles « Je me présente aux élections municipales 2021 » qui seront tenues les 2, 9 et 16 septembre prochains de 19h à 21h.

La première, celle du jeudi 2 septembre, vise un public cible composé de femmes qui songent à briguer les suffrages. La deuxième, le 9 septembre, ce sera au tour des jeunes de se laisser convaincre de prendre part à la vie démocratique de leur municipalité.

Enfin, le 16 septembre, le public général pourra assister à cette rencontre 2.0. Via ces rendez-vous, le Ministère souhaite informer les citoyens et les inciter à prendre part à la vie démocratique municipale en se présentant à titre de conseillère ou de conseiller municipal, ou encore de mairesse ou de maire aux élections cet automne.

Ces séances aborderont notamment la démarche de mise en candidature, l’organisation municipale et le rôle des personnes élues, permettant ainsi une meilleure compréhension de l’engagement en politique municipale.

Les personnes qui désirent participer à l’activité doivent s’inscrire via le lien suivant: https://jemepresente.gouv.qc.ca/je-minforme/seances-dinformation/. Elles recevront par la suite un lien pour se connecter à la rencontre.