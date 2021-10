Webdiffusions des candidats à la mairie pour les villes de Beloeil et Mont-Saint-Hilaire

Dans le cadre de la campagne électorale municipale 2021, la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) organise deux webdiffusions qui permettront aux candidats à la mairie des villes de Beloeil et Mont-Saint-Hilaire de faire connaître leur position sur les enjeux majeurs de leur municipalité, en collaboration avec L’Oeil Régional et TVR9.

Les deux webdiffusions seront présentées une première fois sur la page Facebook de la CCIVR (facebook.com/CCIVR) lors de leur lancement respectif, puis y seront accessibles au public pour un visionnement en différé jusqu’au lendemain des élections.

Webdiffusion de Beloeil

C’est le mercredi 20 octobre prochain, à 19 h, que la population est invitée à assister à la première de la webdiffusion présentant les candidats à la mairie de Beloeil. Les candidats qui prendront part au débat sont Jean Caumartin (candidat indépendant), Luc Cossette (Beloeil, c’est nous!), Yves Deshaies (Parti des citoyens de Beloeil), Réginald Gagnon (Beloeil debout), Diane Lavoie (Équipe Diane Lavoie – Beloeil gagnant) et Nadine Viau (Oser Beloeil – Équipe Nadine Viau).

Webdiffusion de Mont-Saint-Hilaire

Dès le lendemain, le jeudi 21 octobre, à 19 h, les citoyens de Mont-Saint-Hilaire sont à leur tour invités à assister à la première de la webdiffusion présentant les candidats à la mairie de leur municipalité. Les candidats sont Ferdinand Berner (candidat indépendant), Carole Blouin (Mouvement citoyen – Équipe Carole Blouin), Yves Corriveau (Avenir hilairemontais – Équipe Yves Corriveau), Marc-André Guertin (Transition MSH) et François Perrier (candidat indépendant).

Thématiques et enjeux locaux

Ces webdiffusions seront l’occasion pour les candidats à la mairie de se prononcer sur les thématiques suivantes : économie, environnement, développement du territoire et famille. Pour chacune de ces thématiques, trois à quatre enjeux locaux seront proposés aux candidats et ceux-ci pourront s’exprimer, à leur convenance, sur un ou plusieurs de ces enjeux. Puis, une dernière thématique sera abordée : les candidats devront présenter leur projet prioritaire, leur engagement concret, pour leur municipalité.

Les événements politiques de la CCIVR

La CCIVR est un organisme apolitique et libre qui choisit d’organiser ces événements politiques, tels que ces webdiffusions et le récent débat fédéral des principaux candidats de Beloeil-Chambly, afin d’offrir une opportunité à la population de connaître les différentes positions et orientations des candidats. Son but est d’aider les résidents de la Vallée-du-Richelieu à faire un choix éclairé lors de la journée de scrutin.