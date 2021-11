Scrutin municipal: quelles consignes à respecter pour les candidats aujourd'hui?

En ce dimanche, c’est jour de scrutin dans l’ensemble des municipalités du Québec. Toute la journée, les électeurs défileront dans les bureaux de vote pour élire leurs prochains représentants. Mais quelles sont les consignes à suivre pour les candidats dans la course lors de cette journée?

Est-ce que l’on peut être présent au pôle de vote si notre nom figure sur le bulletin de vote? Peut-on serrer des mains? Parler avec des gens? La loi électorale sur le sujet est claire selon ce qu’indique Élections Québec.

Elle permet à chaque parti politique autorisé, équipe reconnue et candidat indépendant de se faire représenter par une personne dans chaque bureau de vote où un vote peut être donné en sa faveur. Un candidat peut être son propre représentant, mais il peut aussi nommer quelqu’un pour le représenter.

Une personne élue sans opposition peut assister au processus électoral à titre de représentante. Sa présence doit cependant rester discrète en tout temps. « La personne ne peut pas mousser son parti ni la candidature de son collègue sur les lieux de vote. Elle ne peut pas, non plus, tenter d'une quelconque façon d'influencer le vote des électeurs », précise le conseiller en communication et porte-parole d’Élections Québec, Dany Lapointe.