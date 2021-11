La rareté des jeunes en politique municipale

Très peu de jeunes siègent aux conseils municipaux et ce n’est pas prêt de changer. L’âge moyen des candidats en Montérégie aux termes de cette élection est de 52 ans.

Les jeunes sont encore aujourd’hui des exceptions en politique municipale. À peine 9% des candidats ont moins de 35 ans.

Pourtant, il s’agit de l’endroit qui permet d’avoir l’un des plus grands impacts sur les milieux de vie, que ce soit en matière d’environnement, de services aux familles et d’installations publiques modernes et inclusives.

Certaines municipalités pourraient ainsi bénéficier d’idées nouvelles, qui sortent parfois du lot, sans dénigrer l'expérience de personnes plus âgées.