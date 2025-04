Les chefs font campagne à Montréal à l'approche du premier débat

Les chefs fédéraux ont principalement fait campagne dans la grande région de Montréal, mardi, à la veille de leur premier débat télévisé dont le moment de diffusion a été remis en question pour éviter toute concurrence avec le Tricolore.

Au 24e jour de la campagne, la plupart des caravanes des partis ont mis le cap sur la métropole québécoise où, mercredi soir, les chefs croiseront le fer en français à la Maison de Radio-Canada.

Jagmeet Singh, du Nouveau Parti démocratique (NPD), s'est arrêté devant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour aborder l'idée d'augmenter l'impôt sur les gains en capital, qui permettrait à l'État fédéral, selon lui, de générer d'autres revenus afin d'appuyer le système de santé.

Le chef néo-démocrate a reproché à ses rivaux libéral et conservateur de vouloir supprimer cette hausse annoncée lors du dernier budget fédéral, mais qui finalement n'a jamais été mise en oeuvre.

M. Singh les accuse de favoriser les ultrariches et d'ainsi se priver de revenus qui permettraient de défendre les intérêts de la population générale. Le NPD estime que le fait de supprimer l'augmentation prévue sur l'impôt sur les gains en capital amènerait le gouvernement fédéral à perdre 19 milliards $.

Le chef du Parti libéral du Canada (PLC), Mark Carney, s'est retrouvé en territoire bloquiste, dans une banlieue de la Couronne Nord de Montréal. Il a annoncé un engagement pour la formation et le perfectionnement des travailleurs.

S'il remporte les élections du 28 avril, le dirigeant du PLC souhaite mettre sur pied une nouvelle prestation pour aider les travailleurs à accéder à de nouvelles formations professionnelles en cours de carrière.

Son gouvernement offrirait jusqu’à 15 000 $ aux travailleurs des secteurs prioritaires, comme ceux de la fabrication, des soins de santé, de la construction et de l’intelligence artificielle.

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a, une fois de plus, fait campagne sur le thème de la loi et l'ordre. Il a promis d'imposer des sanctions plus sévères aux fraudeurs, allant jusqu'à des peines de prison et des amendes salées.

M. Poilievre propose au moins un an de prison pour les fraudes de plus de 5000 $, trois ans pour les fraudes de plus de 100 000 $ et cinq ans pour les fraudes de plus d'un million de dollars.

Il suggère aussi d'imposer aux fraudeurs des amendes minimales de dix fois le montant de la fraude. Le dirigeant conservateur obligerait également les banques et les entreprises à en faire plus pour détecter la fraude, en déployant des moyens pour signaler et bloquer «en temps réel» les activités suspectes, comme les transferts d'argent inhabituels ou les messages et appels non sollicités.

Plaidoyer pour la laïcité... et la Sainte-Flanelle

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a de nouveau abordé la laïcité au moment de son annonce du jour.

M. Blanchet a tenu sa conférence de presse à la Maison du développement durable, près de l'endroit où le prédicateur musulman Adil Charkaoui s'était exprimé au cours d'une manifestation en octobre 2023.

Le chef bloquste a dénoncé les propos tenus par M. Charkaoui cette journée-là comme «criminels, sauf qu'au Canada, ils ne le sont pas». En effet, aucune accusation n'avait été portée contre le prédicateur, puisqu'en vertu du Code criminel, le discours haineux est permis au Canada au nom d'une exception religieuse.

Ainsi, le Bloc a réclamé à nouveau, comme il l'a fait à de nombreuses reprises, de modifier le Code criminel pour mettre fin à cette exception.

M. Blanchet a aussi fait un plaidoyer en faveur du Canadien de Montréal alors que le hockey s'est invité au cours de cette journée de campagne. La tenue d'un match pouvant être fatidique pour la Sainte-Flanelle le soir même du débat télévisé en français a suscité des discussions.

Le Bloc québécois et le NPD ont demandé à la Commission des débats des chefs de reporter la joute oratoire. Mardi en fin d'après-midi, il a été confirmé que le débat sera devancé de deux heures, pour avoir lieu à 18h mercredi.

Plus tôt, M. Singh avait soutenu que «nous forçons les gens (...) en particulier au Québec, à choisir entre un débat démocratique essentiel et encourager le Canadien dans un match crucial».

M. Blanchet disait aussi que «si la date peut être changée, faisons-le (...) c'est une bonne idée». La formation politique avait cependant exprimé des réserves, évoquant que la marge de manoeuvre est limitée et que le débat devait avoir lieu avant le vote anticipé qui commence vendredi.

La partie du Tricolore contre les Hurricanes de la Caroline est la dernière de sa saison régulière. Elle pourrait s'avérer comme étant celle qui confirme sa place en séries éliminatoires, dépendamment de la performance des Blue Jackets de Columbus mardi soir.

— Avec des informations de Patrice Bergeron, de Mathieu Paquette et d'Helen Moka

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne