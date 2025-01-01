Élections Canada lance une enquête après des problèmes liés aux bulletins spéciaux

Nous joindre
Par La Presse Canadienne

Élections Canada annonce qu'il lancera une enquête sur les problèmes liés aux bulletins de vote spéciaux lors des dernières élections fédérales.

Un rapport publié lundi par le directeur général des élections indique qu'Élections Canada examinera sa formation, ses mécanismes de contrôle et ses processus.

Le rapport cite plusieurs cas de bulletins de vote spéciaux traités de manière inadéquate et exclus du dépouillement officiel.

Parmi ces cas, on compte un incident où plus de 800 bulletins de vote spéciaux ont été conservés par erreur au bureau d'un directeur du scrutin en Colombie-Britannique.

Des colis contenant 235 et 232 bulletins de vote spéciaux locaux ont également été découverts en Nouvelle-Écosse et en Ontario, respectivement, lorsque les bureaux locaux d'Élections Canada ont été fermés après la validation des résultats.

Dans la circonscription de Terrebonne, au Québec, où les résultats de l'élection sont contestés devant les tribunaux, certains bulletins de vote spéciaux comportaient des codes postaux erronés.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne

