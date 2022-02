Des opérations prévues ce samedi en Montérégie dans le cadre des Opérations IMPACT véhicules hors route

Les policiers motoneigistes de la Sûreté du Québec, avec la collaboration de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) interviendront de façon intensive dans les sentiers de la région de la Montérégie, le 26 février prochain, dans le cadre des Opérations IMPACT véhicules hors route (VHR).

Cette présence policière accrue vise à sensibiliser les conducteurs de VHR à l’importance d’adopter des comportements responsables et sécuritaires. Des interventions seront réalisées dans les sentiers ainsi qu’aux croisements des chemins publics auprès des conducteurs de VHR qui ont des comportements qui compromettent leur sécurité et celle des autres usagers.

Par le financement des Opérations IMPACT, le gouvernement souhaite favoriser un environnement plus sécuritaire pour les adeptes de véhicules hors route, mais aussi pour tous les usagers qui empruntent les chemins publics croisant des sentiers.

Une attention particulière sera portée à la capacité de conduire affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, le non-respect de la limite de vitesse et le non-respect des panneaux d’arrêt obligatoire aux croisements des sentiers et des chemins publics.

Pour sa part, la FCMQ invite les adeptes de la motoneige à adopter des pratiques sécuritaires et respectueuses de l’environnement et de la quiétude des populations riveraines des sentiers.

Conseils de sécurité

Circulez sur les sentiers balisés et évitez les plans d’eau non balisés : l’état de la glace à certains endroits peut représenter un risque important pour les personnes qui s’aventurent hors des sentiers;

Évitez de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche de l’itinéraire prévu;

Soyez particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin public;

Gardez la droite en tout temps;

Respectez la signalisation;

Ajustez votre vitesse en fonction des conditions météorologiques et des sentiers.

Rappel de la réglementation VHR

La limite de vitesse maximale dans les sentiers est de 50 km/h pour les quads et 70km/h pour les motoneigistes;

Tous doivent se conformer à la signalisation dans les sentiers;

Les personnes âgées de 16 et 17 ans, en plus d’obtenir un certificat d’aptitude délivré par les différentes fédérations, doivent détenir un permis de conduire en règle.

Rappelons que le conducteur d’un VHR doit, depuis le 10 septembre 2021, posséder un permis de conduire valide en tout temps, donc autant pour traverser et emprunter un chemin public que pour circuler en sentier, sur une terre publique ou sur un territoire privé appartenant à une municipalité. Il doit de plus respecter les conditions et limitations prévues au permis de conduire. Les quadistes et motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduire affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux.

Soulignons que ces opérations de surveillance s’inscrivent non seulement dans la réforme de la Loi sur les véhicules hors route (VHR), mais également dans la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos actions », qui a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.

Par la tenue de ces opérations, la Sûreté du Québec et ses partenaires souhaitent que les adeptes de motoneige puissent profiter de cette activité récréotouristique en toute sécurité, partout à travers le Québec.