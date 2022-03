L’Escouade régionale mixte Montérégie mène une opération en lien avec du trafic de stupéfiants

Les enquêteurs de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, en collaboration avec l’ERM Montérégie (Escouade régionale mixte) de la Sûreté du Québec et le SPAL (Service de police de l’agglomération de Longueuil) impliquant une cinquantaine de policiers ont procédé à quatre perquisitions le 16 mars 2022 vers 5h30, concernant une organisation qui se consacrait au trafic de stupéfiants dans la région de Chambly. Les perquisitions ont eu lieu dans les municipalités de Chambly, Mont-Saint-Grégoire et Saint-Valentin. La Police a procédé à l’arrestation de cinq personnes dont deux hommes et trois femmes, âgés entre 34 et 40 ans relativement au trafic et à la possession de stupéfiants et cannabis en vue d’en faire le trafic. Ils ont été libérés par promesse de comparaître. Ils reviendront pour leurs comparutions jeudi le 21 avril 2022 au palais de justice de Longueuil.