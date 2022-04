Des conseils juridiques donnés gratuitement les 23 et 24 avril

L’Escouade régionale mixte (ERM) Montérégie mène présentement une opération en lien avec du trafic de stupéfiants à St-Hyacinthe. Les policiers effectuent une vingtaine de perquisitions, notamment dans des résidences et des véhicules, en plus d’interpeller des personnes qui seraient impliquées dans le trafic de stupéfiants relié aux motards criminalisés. Ce réseau opèrerait principalement dans la MRC des Maskoutains. L’opération qui découle d’une enquête amorcée en juin 2021 a mobilisé plus de 150 policiers des postes du CSMRC de Saint-Hyacinthe, du centre opérationnel de Boucherville, du groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec, de la Gendarmerie royale du Canada et des services de police de l’agglomération de Longueuil et de la ville de Mercier.