Arrestation et perquisition en matière de cannabis et de stupéfiant à Saint Amable

Les enquêteurs de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, ont procédé à l’arrestation de Steve Lacoste, 41 ans, concernant du trafic de cannabis et stupéfiants, à Saint-Amable.

Lors de la perquisition et de son arrestation, les policiers ont saisi : 734,5 grammes de haschich, 4,2 grammes de cannabis, 52,5 grammes de cocaïne, 544 comprimés de méthamphétamine, 253 comprimés de Cialis, 107 comprimés de Viagra, 3 cellulaires, 3 répliques de pistolet (à air comprimé), 1 réplique de carabine (à air comprimé), 3 armes à impulsion électrique (Taser gun), 7 760 $ en argent canadien, ainsi qu’un véhicule d’une valeur d’environ 10 000 $ qui fut également saisi comme bien infractionnel.

M. Lacoste a comparu par visiocomparution, ce vendredi 17 juin 2022, concernant le trafic de stupéfiants et possession en vue de trafic de cannabis et de stupéfiants, au palais de justice de Sorel. Il a été libéré avec des conditions et un cautionnement.

Cette enquête a été réalisée dans le cadre d’Accès Cannabis, une action concertée mise en place en 2018 par le gouvernement du Québec, coordonnée par le ministère de la Sécurité publique. Elle vise à intensifier la répression d’approvisionnement du cannabis illicite, afin d’en diminuer l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes.

Toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire de la RIPRSL ou des individus suspects, est priée de contacter la ligne Info-Crime, de façon anonyme, au 450 922-7001 poste 399. Si vous êtes témoin d’événements suspects ou d’individus suspects nécessitant une intervention immédiate, composez le 911.