D'importantes quantités de pluie pourraient tomber dans des secteurs déjà vulnérables

Les régions du Québec affectées par les fortes pluies de la tempête Debby pourraient ne pas être au bout de leurs peines: Environnement et Changement climatique Canada prévient que d'importantes quantités de pluie pourraient s'abattre mercredi après-midi.

Le ministère a diffusé mercredi midi un bulletin spécial pour signaler le risque de fortes quantités de pluie à la suite d'un orage dans plusieurs secteurs du sud du Québec.

Cela pourrait affecter des cours d'eau et des zones qui sont en train de se remettre des événements de la semaine dernière, a averti Michèle Fleury, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada.

En général, deux à dix millimètres sont attendus, mais certaines précipitations isolées pourraient amener jusqu'à 50 millimètres de pluie, selon Mme Fleury.

Les secteurs de l'Outaouais, des Laurentides, de la Montérégie et du Centre-du-Québec sont notamment à surveiller.

On ne prévoit toutefois pas d'orages violents pour l'instant, a indiqué Mme Fleury.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a affirmé qu'en date de mercredi matin, 34 municipalités étaient toujours touchées et 38 résidences demeuraient inondées. Au plus fort des événements, on parlait de 86 municipalités affectées et 2300 résidences inondées.

Cinquante-trois routes sont également encore affectées, selon le bilan du ministre.

«Les cours d'eau sont encore élevés et il y a des structures qui doivent être reconstruites», a expliqué Michèle Fleury.

«Donc on a émis ce bulletin spécial pour avertir d'une possibilité comme quoi il pourrait y avoir des fortes averses cet après-midi.»

Les secteurs de Montréal, Laval et Lanaudière font aussi partie des secteurs couverts par le bulletin spécial.