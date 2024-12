Tempête hivernale à venir pour certaines régions

Au cours des prochaines heures, une tempête hivernale compliquera la circulation routière. Ces conditions affecteront plusieurs routes dans diverses régions du Québec. Dans ce contexte, les conditions routières pourraient varier très rapidement, ce qui nécessitera une vigilance accrue de la part des automobilistes.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à rappeler aux usagers de la route qu’ils devront faire preuve d’une grande prudence et adapter leur conduite en fonction des conditions routières parfois changeantes sur un même axe routier. Par ailleurs, les automobilistes sont invités à reporter les déplacements non essentiels, le temps que les conditions météorologiques s’améliorent.

Conseils de sécurité

Avant de prendre la route, les usagers doivent :

se renseigner sur les conditions de la chaussée et les conditions de visibilité sur les différentes plateformes de Québec 511;

s'assurer que leur véhicule est bien préparé pour affronter l’hiver et est équipé d'une trousse de secours;

déneiger complètement leur véhicule en faisant le tour des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d'immatriculation. Pendant leurs déplacements, les usagers doivent :