D'importantes quantités de pluie sont attendues au Québec de mercredi à jeudi

Une bonne partie du Québec sera balayée par un système dépressionnaire qui laissera d'importantes quantités de pluie sur son passage, mercredi et jeudi, ce qui pourrait compliquer les déplacements.

Environnement Canada a déjà publié de nombreux avertissements météorologiques qui, selon les régions, font état de fortes quantités de pluie, de pluie verglaçante ou de neige prévues dans les prochaines heures. Des vents violents pourraient aussi être de la partie à certains endroits.

Selon l'agence fédérale, puisque la pluie tombera à des endroits où l'hiver était déjà bien installé, les déplacements pourraient être plus difficiles, tant en véhicule qu'à pied.

«Le sol étant gelé et ayant une capacité réduite d’absorption, des quantités significatives d’eau pourraient s’accumuler sur les routes et sur d'autres endroits. Une hausse significative du débit et du niveau de certains cours d’eau risque également d'avoir lieu», peut-on lire dans l'avis d'Environnement Canada.

Dans le Grand Montréal, on s'attend à recevoir de 30 à 40 mm de pluie, tandis que les précipitations pourraient atteindre jusqu'à 60 mm au nord de Québec. De la pluie verglaçante pourrait aussi tomber dans les secteurs plus au nord.

Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, un avertissement de vent est aussi en vigueur, puisqu'Environnement Canada prévoit des rafales pouvant atteindre 120 km/h.

Autre élément à ne pas négliger: l'eau qui sera accumulée pendant le redoux de mercredi pourrait geler jeudi, en raison d'une chute du mercure pendant la nuit.

«Les routes pourraient devenir glissantes, causant ainsi des conditions routières difficiles et des retards dans les transports jeudi matin», prévient Environnement Canada.

Les prévisions météorologiques ont poussé la Ville de Montréal à déclencher sa première opération de chargement de la neige de la saison, mardi. La Ville souhaitait ainsi éviter que toute la neige accumulée dans les rues ces derniers jours fonde et s'ajoute à la pluie.