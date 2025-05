Saint-Jean-sur-Richelieu: Un jeune de 16 ans perd la vie à la suite d'une altercation

Un adolescent de 16 ans a succombé à ses blessures à la suite d'une altercation survenue jeudi soir à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les policiers de la ville ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 22 h 15. Le suspect n'était plus sur les lieux au moment de l'arrivée des forces de l'ordre, qui ont établi un périmètre de sécurité.

La victime présentait des blessures importantes et a été transportée en centre hospitalier, où son décès a été constaté pendant la nuit.

L'enquête a été transférée à la Sûreté du Québec, qui tente actuellement d'établir les causes et circonstances entourant le drame. Des techniciens du service de l'identité judiciaire et un maître-chien étaient sur place vendredi en fin de matinée.