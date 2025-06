Veille d'orages violents pour plusieurs régions du sud du Québec

Plusieurs régions du sud du Québec pourraient connaître jeudi un épisode d'orages violents avec un risque de tornade, selon Environnement et Changement climatique Canada.

L'agence fédérale a publié une alerte météorologique faisant état d'une veille d'orages violents pour des secteurs de Montréal, du Centre-du-Québec, de Laval, de la Montérégie, de l'Estrie et de Chaudière-Appalaches.

«Les conditions sont propices à la formation d'orages dangereux pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle causant des dommages et de la pluie torrentielle cet après-midi et ce soir», indique Environnement et Changement climatique Canada.

«Il y a aussi un risque de tornade», précise-t-elle.

D'autres secteurs plus au nord, notamment en Mauricie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi-Témiscamingue, en Outaouais et dans les Laurentides, sont visés par un avertissement de pluie «parfois forte» pour jeudi et vendredi.

Il pourrait tomber de 40 à 60 millimètres jusqu'à cette nuit.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne