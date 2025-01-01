Nous joindre
Aide du public pour retrouver Mathéa Dubreuil

Une citoyenne de Mirabel disparue depuis le 25 juillet

durée 13h06
6 août 2025
Par Salle des nouvelles

La SQ demande l’aide du public afin de retrouver Mathéa Dubreuil de Mirabel qui a été vue pour la dernière fois le 25 juillet dans le secteur de la rue Morin à Saint-Hyacinthe.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description

Taille : 1,65 m (5 pi 5 po)
Poids : 82kg (181 lb)
Cheveux : châtain
Yeux : bleu

Nous avons des raisons de croire qu’elle pourrait se trouver dans les régions de Saint- Hyacinthe, Mirabel, le grand Montréal, Niagara ou Toronto.

Toute personne qui apercevrait Mathéa Dubreuil est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

