Plus de cas de salmonellose liés à des pistaches contaminées sont à craindre

L'Agence de la santé publique du Canada s'attend à signaler d'autres cas de salmonellose liés à certaines marques de pistaches et de produits contenant des pistaches au cours des prochains mois, s'ajoutant aux dizaines d'infections déjà confirmées dans quatre provinces.

Mardi, l'agence fédérale a indiqué que 52 personnes avaient été malades après avoir consommé des pistaches et des produits de boulangerie contaminés contenant cette noix.

Ces cas incluent 39 personnes au Québec, neuf en Ontario, trois en Colombie-Britannique et une au Manitoba.

Neuf personnes ont été hospitalisées.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments a rappelé des produits des marques Habibi, Al Mokhtar Food Centre et Dubai, distribués en Ontario, au Québec et vendus en ligne aux consommateurs partout au Canada.

Ces produits incluent le chocolat Dubai, une friandise devenue virale grâce à sa combinaison décadente de chocolat au lait, de crème de pistache fondante et de knafeh croustillant, une pâtisserie sucrée.

La barre chocolatée est devenue célèbre sur TikTok en 2023, lorsque des influenceurs se sont filmés en train de goûter cette confiserie, initialement créée aux Émirats arabes unis. Cette popularité a donné naissance à des produits similaires et a suscité de nombreux avis et recettes sur les blogues culinaires.

April Hexemer, directrice de la gestion des épidémies à l'agence de santé publique, a dit s'attendre à une augmentation des signalements de cas de salmonelle en raison du délai entre le signalement d'une maladie et sa confirmation par les autorités sanitaires.

Elle a précisé qu'il faut entre 15 et 55 jours pour identifier un cas, car le patient doit consulter un médecin et subir un test pour déterminer si son infection est liée à l'épidémie.

«Il faudra un certain temps avant que nous puissions déclarer la fin de cette épidémie», a prévenu la directrice lors d'une entrevue mercredi.

Elle a ajouté que les autorités estiment qu'il y a 26 cas supplémentaires pour chaque infection confirmée.

«Certaines personnes souffrent d'une maladie plus bénigne et ne consultent pas de médecin. Ou, si elles le font, elles peuvent ne pas être soumises à un test de laboratoire», a expliqué Mme Hexemer.

Elle a déclaré qu'il était trop tôt pour dire si d'autres produits contenant des pistaches seraient rappelés, ou si les enquêteurs pourraient déterminer l'origine de l'épidémie. Il est également trop tôt pour expliquer pourquoi 75 % des cas concernaient des femmes âgées de 2 à 89 ans.

La salmonelle est une maladie bactérienne d'origine alimentaire qui peut se propager plusieurs jours, voire plusieurs semaines, après l'infection, même en l'absence de symptômes. Elle peut entraîner des infections graves et potentiellement mortelles, en particulier chez les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Les personnes en bonne santé peuvent présenter des symptômes à court terme, tels que fièvre, maux de tête, vomissements, nausées, crampes et diarrhée. Ces symptômes apparaissent généralement de six à 72 heures après l'exposition et disparaissent en une semaine.

L'Agence d'inspection des aliments encourage les consommateurs à vérifier la marque et les codes produits figurant sur l'avis de rappel et à se débarrasser ou à retourner les produits correspondant à la description.

Pour plus de détails, consultez la page: https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/avis-sante-publique/2025/eclosion-infections-salmonella-pistaches-produits-connexes.html

La couverture médicale de la Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La PC est seule responsable de ce contenu.

Hannah Alberga, La Presse Canadienne