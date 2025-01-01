Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Rappel

Plus de cas de salmonellose liés à des pistaches contaminées sont à craindre

durée 18h12
6 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

L'Agence de la santé publique du Canada s'attend à signaler d'autres cas de salmonellose liés à certaines marques de pistaches et de produits contenant des pistaches au cours des prochains mois, s'ajoutant aux dizaines d'infections déjà confirmées dans quatre provinces.

Mardi, l'agence fédérale a indiqué que 52 personnes avaient été malades après avoir consommé des pistaches et des produits de boulangerie contaminés contenant cette noix.

Ces cas incluent 39 personnes au Québec, neuf en Ontario, trois en Colombie-Britannique et une au Manitoba.

Neuf personnes ont été hospitalisées.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments a rappelé des produits des marques Habibi, Al Mokhtar Food Centre et Dubai, distribués en Ontario, au Québec et vendus en ligne aux consommateurs partout au Canada.

Ces produits incluent le chocolat Dubai, une friandise devenue virale grâce à sa combinaison décadente de chocolat au lait, de crème de pistache fondante et de knafeh croustillant, une pâtisserie sucrée.

La barre chocolatée est devenue célèbre sur TikTok en 2023, lorsque des influenceurs se sont filmés en train de goûter cette confiserie, initialement créée aux Émirats arabes unis. Cette popularité a donné naissance à des produits similaires et a suscité de nombreux avis et recettes sur les blogues culinaires.

April Hexemer, directrice de la gestion des épidémies à l'agence de santé publique, a dit s'attendre à une augmentation des signalements de cas de salmonelle en raison du délai entre le signalement d'une maladie et sa confirmation par les autorités sanitaires.

Elle a précisé qu'il faut entre 15 et 55 jours pour identifier un cas, car le patient doit consulter un médecin et subir un test pour déterminer si son infection est liée à l'épidémie.

«Il faudra un certain temps avant que nous puissions déclarer la fin de cette épidémie», a prévenu la directrice lors d'une entrevue mercredi.

Elle a ajouté que les autorités estiment qu'il y a 26 cas supplémentaires pour chaque infection confirmée.

«Certaines personnes souffrent d'une maladie plus bénigne et ne consultent pas de médecin. Ou, si elles le font, elles peuvent ne pas être soumises à un test de laboratoire», a expliqué Mme Hexemer.

Elle a déclaré qu'il était trop tôt pour dire si d'autres produits contenant des pistaches seraient rappelés, ou si les enquêteurs pourraient déterminer l'origine de l'épidémie. Il est également trop tôt pour expliquer pourquoi 75 % des cas concernaient des femmes âgées de 2 à 89 ans.

La salmonelle est une maladie bactérienne d'origine alimentaire qui peut se propager plusieurs jours, voire plusieurs semaines, après l'infection, même en l'absence de symptômes. Elle peut entraîner des infections graves et potentiellement mortelles, en particulier chez les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Les personnes en bonne santé peuvent présenter des symptômes à court terme, tels que fièvre, maux de tête, vomissements, nausées, crampes et diarrhée. Ces symptômes apparaissent généralement de six à 72 heures après l'exposition et disparaissent en une semaine.

L'Agence d'inspection des aliments encourage les consommateurs à vérifier la marque et les codes produits figurant sur l'avis de rappel et à se débarrasser ou à retourner les produits correspondant à la description.

Pour plus de détails, consultez la page: https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/avis-sante-publique/2025/eclosion-infections-salmonella-pistaches-produits-connexes.html

La couverture médicale de la Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La PC est seule responsable de ce contenu.

Hannah Alberga, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une citoyenne de Mirabel disparue depuis le 25 juillet

Une citoyenne de Mirabel disparue depuis le 25 juillet

La SQ demande l’aide du public afin de retrouver Mathéa Dubreuil de Mirabel qui a été vue pour la dernière fois le 25 juillet dans le secteur de la rue Morin à Saint-Hyacinthe. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Description Taille : 1,65 m (5 pi 5 po) Poids : 82kg (181 lb) Cheveux : châtain Yeux : ...

LIRE LA SUITE
Vacances de la construction : sept décès sur les routes de la Montérégie

Publié le 4 août 2025

Vacances de la construction : sept décès sur les routes de la Montérégie

Le long congé des vacances de la construction qui se sont déroulées du 18 juillet au 3 août s'est avéré fortement mortel sur les routes québécoises. Selon la Sûreté du Québec, avec 38 décès survenus lors de 30 collisions, font de cette année la pire des dix dernières années.  La région de la Montérégie n'est pas épargnée par ces chiffres. En ...

LIRE LA SUITE
La SQ lance un appel à la prudence sur les routes pour la suite des vacances d'été

Publié le 29 juillet 2025

La SQ lance un appel à la prudence sur les routes pour la suite des vacances d'été

Les nombreux accidents de la route survenus depuis le début des vacances de la construction poussent la Sûreté du Québec (SQ) à lancer un nouvel appel à la prudence pour la suite des vacances estivales. Le corps policier provincial rapporte que 17 décès sont survenus dans 14 collisions depuis le début des vacances de la construction, qui sont en ...

LIRE LA SUITE