Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Montréal, dans les Laurentides et en Montérégie

Une opération policière concernant le trafic de cocaïne est en cours mercredi matin

durée 10h00
22 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Une cinquantaine de policiers participent mercredi matin à une opération ciblant un réseau de trafic de cocaïne dans le sud du Québec, qui devrait mener à plusieurs arrestations.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l'opération vise un réseau qui se serait approvisionné régulièrement en cocaïne dans la région de Toronto pour la revendre ensuite au Québec.

L'enquête est menée par l’unité Antigang de la section du crime organisé du SPVM. La Sûreté du Québec et le Service de police de Saint-Jérôme participent aussi aux perquisitions.

L’opération policière se déroule à Montréal, dans les Laurentides et en Montérégie.

Les policiers s'attendent à faire «plusieurs arrestations». Un bilan complet sera fourni par le SPVM plus tard mercredi.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un roquefort de la Maison Gabriel Coulet rappelé en raison de la Listeria

Publié le 17 octobre 2025

Un roquefort de la Maison Gabriel Coulet rappelé en raison de la Listeria

L'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a procédé au rappel d'un fromage roquefort de la Maison Gabriel Coulet parce qu'il pourrait être contaminé de la bactérie Listeria monocytogenes. Le produit visé est le Roquefort - La Cave de marque Maison Gabriel Coulet en format de 100 grammes et dont la date d'expiration est le 3 novembre ...

LIRE LA SUITE
Procès pour espionnage : Hydro-Québec dit avoir eu connaissance de publications

Publié le 15 octobre 2025

Procès pour espionnage : Hydro-Québec dit avoir eu connaissance de publications

La société d'électricité québécoise Hydro-Québec affirme avoir pris connaissance en mars 2022 de publications universitaires rédigées à son insu par un ancien employé actuellement jugé pour espionnage présumé au profit de la Chine. Patrick Phan, gestionnaire chez Hydro-Québec, a témoigné aujourd'hui qu'un collègue lui avait montré l'une de ces ...

LIRE LA SUITE
Cour suprême du Canada : quelques décisions remarquables des 150 dernières années

Publié le 7 octobre 2025

Cour suprême du Canada : quelques décisions remarquables des 150 dernières années

La Cour suprême du Canada célèbre son 150e anniversaire cette année. Voici quelques-unes des affaires les plus importantes tranchées par la Cour suprême : — Affaire «personne» (1928) : La Cour suprême a statué que les femmes n’étaient pas des «personnes» au sens de l’article 24 de la Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord britannique et qu’elles ...

LIRE LA SUITE