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Du 15 avril 2026

Opération sécurité routière : plus de 5 600 constats remis au Québec

durée 10h00
17 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

La Sûreté du Québec a procédé, le 15 avril dernier, à une opération nationale en sécurité routière sur l’ensemble de son territoire en collaboration avec plus de 30 partenaires, dont 28 corps de police municipaux.

Lors de cette opération, les comportements problématiques ciblés étaient en lien avec les collisions impliquant des véhicules lourds soit : le non-respect des règles de circulation (ex. : Céder le passage), la vitesse, le suivi de trop près, les capacités de conduire affaiblies, et la distraction.

Au total, ce sont plus de 5600 constats d’infraction qui ont été émis par l’ensemble des intervenants. Dont : olus de 2300 pour excès de vitesse, plus de 200 pour utilisation du cellulaire ou autre appareil électronique et plus de 2500 pour des infractions diverses.

Notons que cinq personnes ont été arrêtées pour capacités de conduire affaiblie.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la Stratégie en sécurité des réseaux de transport « La vie humaine, au cœur de nos actions », qui a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. Des mesures touchant chacun des axes de la Stratégie : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) sont mises en œuvre par la Sûreté ainsi que ses partenaires afin de tendre vers un objectif commun, celui de rendre nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires.

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