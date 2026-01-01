Fugitifs parmi les plus recherchés du Québec, All Boivin serait en Espagne

Recherché depuis le 15 février 2023, All Boivin, originaire du Saguenay, se trouverait à Marabella, en Espagne.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé ce matin avoir eu des discussions avec la European Operational Team (EOT). Des validations sont en cours avant de confirmer son arrestation.

L’homme de 36 ans est entre autres recherché pour : gangstérisme, voies de fait graves, enlèvement, séquestration, introduction par effraction, trafic d’armes et trafic de substances.

Il figure sur la liste des fugitifs les plus recherchés au Québec ainsi que comme 2e suspect le plus recherché au Canada sur le site de Bolo, un organisme qui amplifie les avis de recherche prioritaires pour lesquels les services policiers ont déjà demandé l’aide du public.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et Interpol collaborent à l’enquête.