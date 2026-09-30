La directrice générale de la SQ prendra sa retraite dans quelques mois

Après 40 années consacrées à la sécurité publique, dont sept années à la tête de la Sûreté du Québec, la directrice générale Johanne Beausoleil, a annoncé aujourd’hui sa décision de prendre sa retraite le 17 mars 2027.

Cette décision, personnelle et mûrement réfléchie, a été prise au terme d’une longue réflexion. La directrice générale a choisi de la faire connaître dès maintenant afin de donner à la Sûreté du Québec et aux autorités compétentes toute la prévisibilité nécessaire pour administrer le processus menant à la nomination de la future directrice générale ou du futur directeur général de la SQ.

« Après 40 années consacrées à la sécurité publique, j’ai décidé que le moment était venu pour moi de transmettre le relais. J’ai choisi de faire connaître ma décision dès maintenant afin que l’organisation et les autorités compétentes disposent de plusieurs mois pour administrer le processus dans les meilleures conditions possibles en vue de nommer la nouvelle directrice générale ou le nouveau directeur général. D’ici au 17 mars 2027, je continuerai d’exercer pleinement mes responsabilités de directrice générale avec le même engagement, la même intégrité et le même sens du devoir. Nous avons encore du travail à accomplir et je demeurerai entièrement consacrée à la mission de la Sûreté du Québec et au service de la population québécoise jusqu’à mon dernier jour en fonction. »

La directrice générale souhaite que les prochains mois soient d’abord consacrés à la poursuite des priorités de l’organisation et à la préparation d’une transition harmonieuse.

Le moment de dresser le bilan de son mandat et de revenir sur son parcours viendra ultérieurement. Pour l’instant, elle demeure entièrement concentrée sur l’exercice de ses responsabilités et sur la continuité de la mission de la Sûreté du Québec.