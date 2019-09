Compte en fidéicommis à découvert - L'agence Voyage Vasco Carrefour Richelieu plaide coupable

L'Office de la protection du consommateur annonce que l'agence Voyage Vasco Carrefour Richelieu et sa présidente, Mme Annie Desjardins, ont plaidé coupables, respectivement le 14 mars et le 20 juin 2019, à une accusation portée en vertu de la Loi sur les agents de voyages et de son règlement. L'agence a payé une amende de 1 026 $ et Mme Dupré devra payer la même somme.

L'Office leur reprochait d'avoir permis que le compte en fidéicommis de l'agence soit à découvert, en mars 2017. L'agence est située au 1025, boulevard du Séminaire Nord, local 3, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Des règles comptables strictes

Rappelons qu'un agent de voyages doit déposer les sommes qu'il perçoit de ses clients dans un compte en fidéicommis, afin de s'assurer de la disponibilité des fonds pour payer aux fournisseurs le coût des services aux voyageurs, le moment venu.