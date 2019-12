La SQ demande l'aide de la population pour identifier un suspect

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier un homme suspecté d’introduction par effraction dans une résidence de Saint-Denis-sur-Richelieu, en Montérégie.

Le 13 mai dernier en journée, un véhicule sport utilitaire s’est immobilisé dans une cour résidentielle du chemin des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu. Un passager en est descendu. Une introduction par effraction est survenue dans la résidence et de l’argent et une arme à plombs ont été volés. Le passager a ensuite réintégrer le véhicule qui a quitté les lieux.

Le suspect mesure environ 1,82 m (6 pi), de corpulence mince, avec des cheveux bruns et un signe distinctif: un tatouage à l’avant-bras gauche (voir la photo en une). Lors de l’événement, l’homme portait un pantalon jean, un gilet noir et blanc et une casquette rouge. Le véhicule aperçu sur les lieux est une Acura MDX noire des années 2012 à 2016.

Les enquêteurs ont plusieurs démarches et recherches à faire avant la médiatisation ce qui peut parfois prendre plusieurs mois. La médiatisation est donc utilisée seulement en dernier recours, lorsque les enquêteurs n’arrivent pas à identifier le suspect. C’est le cas pour ce dossier-ci.

Toute personne ayant de l’information pouvant permettre d’identifier cet homme ou de le retracer ainsi que sur le véhicule ciblé peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.