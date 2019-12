Arrestation d'un individu lié à de nombreux vols dans des restaurants

Les enquêteurs de la Section des enquêtes criminelles Est du SPVM ont procédé récemment à l’arrestation d’un individu en lien avec une vague d’introduction par effraction dans des commerces de restauration rapide. Il s’introduisait la nuit lorsque les commerces sont fermés et volait les coffres-forts et les tiroirs-caisses. Le montant des vols s’élève à plus de 20 000 $.

Le suspect, Michel Guiliani, 39 ans, serait impliqué dans 25 événements ayant eu lieu de mars à décembre 2019 dans les régions de Laval, Longueuil et Montréal.

L’individu, qui a comparu le 4 décembre, fait face à 37 chefs d’accusation.

Les dossiers ont été résolus grâce à la collaboration des enquêteurs du Service de police de l'agglomération de Longueuil et du Service de police de Laval.

