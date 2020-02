Un homme recherché pour vol et fraudes à Sorel-Tracy

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin de retrouver David-Brian Toohey, 54 ans, recherché en lien avec un vol et fraudes survenus à Sorel-Tracy, en Montérégie.

L’évènement s’est produit en septembre dernier, alors que le suspect aurait commis un vol de cartes financières dans une salle réservée aux employés d’un établissement public de la rue Georges, à Sorel-Tracy. Par la suite, celles-ci ont été utilisées frauduleusement dans divers commerces.

L'homme mesure 1,68 m (5 pi 6 po), pèserait environ 61 kg (135 lb). Il a les cheveux gris et les yeux bruns. La Sûreté du Québec rappelle aux citoyens d’être vigilants puisque des événements similaires ont été signalés sur le territoire québécois ciblant plusieurs établissements de santé, tels que des cliniques médicales, CHSLD et CLSC dans la grande région de l’Outaouais, Montréal, Montérégie, Estrie et le centre du Québec.

La SQ rappelle par ailleurs l’importance de ne laisser aucun objet de valeur sans surveillance, et prendre le temps de sécuriser ceux-ci s’il y a lieu.

Toute personne qui apercevrait David-Brian Toohey est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264