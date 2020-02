Un adolescent de 15 ans recherché après avoir fugué

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent demande la collaboration des citoyens afin de localiser Tristan Lefebvre Thériault, 15 ans, en fugue du secteur de Chambly, en Montérégie, depuis le 16 février dernier. Il pourrait se trouver dans les environs de Longueuil ou Saint-Hubert. Il se déplacerait à pied ou en autobus.

Le jeune homme est âgé de 15 ans, mesure 5’6", est de corpulence moyenne et a le teint pâle. Ses cheveux et ses yeux sont bruns et il parle le Français. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un manteau noir avec de la fourrure beige au capuchon.

Toute information pouvant aider les policiers à le localiser peut être transmise en communiquant à

votre service de police local ou au 450 536-3333 ou le 1 888 678-7000