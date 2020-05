Deux jeunes en lien avec du trafic de stupéfiants arrêtés à Saint-Roch-de-Richelieu

- Plus de 350 grammes de cannabis;

- Un peu plus d’un gramme de cannabis (wax);

- Environ 90 gramme de résine de cannabis;

- Du sirop-codéine;

- Du matériel servant au trafic, tels que cellulaires et balances;

- Deux imitations d’armes;

- Plus de 9800$ en argent canadien.

L’adolescente a été libérée et pourrait se voir émettre ultérieurement une sommation à comparaitre. Quant au conducteur, il a été gardé détenu et pourrait faire face à des accusations en vertu de la loi réglementant certaines drogues et autres substances.