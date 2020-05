MRC de Rouville : l’escouade de police à vélo, en mode COVID-19

Le beau temps annonce le retour de l’escouade des policiers à vélo. En effet, depuis le 27 mai, ils ont repris du service et seront présents dans les parcs et sur les pistes cyclables pour une 13e saison.

Cette année sera assurément différente compte tenu du contexte COVID-19. Les policiers seront bien sûr présents afin de faire respecter l’ensemble des lois et des règlements, incluant bien sûr ceux liés aux rassemblements ainsi que les directives de la santé publique.

La police explique être consciente que les adolescents vivent une situation qui est contradictoire à leurs instincts de socialisation. Les règles et directives mises en place présentement risquent d’être testées.

C’est pourquoi, tout en gardant en tête la nécessité de maintenir et appliquer les principales règles prescrites par la santé publique, les agents travaillent avec leurs partenaires municipaux, les maisons des jeunes ainsi que les travailleurs de milieu ou de rue afin d’aplanir la situation.

Tous mettront l’accent sur la communication, l’éducation et la prévention souhaitant obtenir l’adhésion d’une majorité. Comme c’est le cas depuis le début de la crise, la police restera à l’affut des changements qu’apporte la direction de la santé publique et adaptera ses pratiques en conséquence au fur et à mesure.