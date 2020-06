Arrestation d'un homme de Saint-Hyacinthe pour agression sexuelle

Les enquêteurs du poste de la MRC d’Acton ont procédé le 8 juin à l’arrestation d’un homme de Saint-Hyacinthe relativement à une infraction à caractère sexuel.

Réjean Sauvé, 43 ans, a comparu cette même journée au Palais de justice de Saint-Hyacinthe et a été accusé d’agression sexuelle, concernant des événements survenus entre les années 2017 et 2019.

Il a également été accusé de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, ainsi que possession de cannabis illicite. Il demeure détenu dans l’attente de son enquête pour sa remise en liberté.

Une perquisition a été réalisée à son domicile et les enquêteurs ont saisi du matériel informatique à des fins d’analyse ainsi que divers stupéfiants, soit plus de 3300 comprimés de stupéfiants qui doivent être analysés et quelques grammes de cannabis.

Toute personne qui aurait de l’information sur cet homme et ses agissements peut communiquer confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.