Sécurité routière: des opérations policières prévues cet été dans la MRC Pierre-De Saurel

Des policiers de la Sûreté du Québec ont débuté lundi des opérations intensives en sécurité routière visant principalement la non-conformité des silencieux des véhicules routiers, des motocyclettes et des cyclomoteurs. Elles seront réalisées tout au long de la semaine par huit policiers et se elles se tiendront principalement sur les territoires des MRC Pierre-De Saurel, des Maskoutains et de Drummondville.

Tout au long de la période estivale, d’autres opérations similaires auront lieu afin de s’assurer de la conformité des accessoires sur ces types de véhicules routiers.

Lors de ces opérations, les infractions les plus observées sont généralement des modifications qui peuvent en modifier la stabilité et la vitesse en plus d’augmenter le niveau sonore.

Puisque les déplacements sont plus nombreux en période estivale et de vacances, le respect des règles de circulation et de la signalisation est primordial pour la sécurité de tous les usagers de la route, que ce soit les automobilistes, les motocyclistes, les cyclistes et les piétons.

Pour plus d’information sur les équipements requis et conformes, les citoyens sont invités à consulter le site de la SAAQ.