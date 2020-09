Un homme de Saint-Hyacinthe manque à l'appel

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Patrick Stringer, 43 ans, de Saint-Hyacinthe. Il a été vu pour la dernière fois à Saint-Hyacinthe, hier vers 16h30.

Il pourrait se déplacer au moyen d’un véhicule Mazda CX-3 2019 à hayon, gris foncé, immatriculé au Québec N13RJV. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Patrick Stringer mesure 1,80m (5pi 11po), pèse 91kg (200 lb), a les cheveux rasés et les yeux verts. Il a un piercing au sourcil gauche et à l’oreille gauche et ses deux mains et deux bras sont tatoués.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un jeans bleu pâle avec un chandail à manches courtes noir orné d’un logo blanc à l’avant.